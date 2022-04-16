Мостовой: сегодняшний матч — потеря двух очков для «Спартака». «Рубин» еле дышит

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые принимали «Рубин». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Спартак» неожиданно потерял два очка. Мы все понимали, что «Рубин» сейчас в таком состоянии, когда его можно легко обыгрывать. Другое дело, что команда вечно не может проигрывать. «Рубин» сегодня огрызался, но во втором тайме было подавляющее преимущество «Спартака». Хорошо, что сравняли, но могли и выиграть.

Я думаю, что это потеря двух очков. Если бы «Спартак» сегодня «Рубин» обыграл, то казанцы вообще бы в зоне вылета могли оказаться. Мы видим, что команда у них еле дышит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.