Слуцкий — о «Рубине»: часто вспоминаем 2004 год в «Уралане», когда играли вдевятером

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил нынешнюю ситуацию в казанском клубе с работой в «Уралане».
«Мы знали, что готовится замена Мозеса на Бакаева. Я думал, что Зобнин перейдёт во фланг, а Игнатов — вторым опорным. Переход Джикии на позицию левого защитника мы не обсуждали, потому что не могли его для себя представить. Противостояние братьев Бакаевых несёт глубинный смысл, но мы не сразу разобрались с новой моделью «Спартака».
Мы часто вспоминаем сезон 2004 года в «Уралане» с Кузьминым и Веретенниковым, когда мы выходили вдевятером и с третьим вратарём в старте. Умудрились даже выиграть одну игру. Так что бывали в карьере времена посложнее. Пока нас хотя бы девять, шансы у нас остаются», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 16 апреля 2022
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