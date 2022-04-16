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Канчельскис: любая команда против «Спартака» будет биться. Игроков настраивать не надо

Канчельскис: любая команда против «Спартака» будет биться. Игроков настраивать не надо
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о результате матча 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин». Встреча завершилась со счётом 1:1. Более того, «Спартаку» по ходу матча пришлось отыгрываться.

Далее «Спартаку» предстоит провести матч 1/4 финала Кубка России. Соперником красно-белых будет ЦСКА.

«Матч был интересный. Хорошая репетиция перед кубковой игрой с ЦСКА. Любая команда против «Спартака» всегда будет биться — игроков настраивать не надо. У красно-белых один шанс — выиграть Кубок, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. Самая большая армия болельщиков у «Спартака». Будет очень интересно, как закончится матч с ЦСКА», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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