«Ювентус» на 90+5-й минуте вырвал ничью у «Болоньи», доигрывавшей матч вдевятером

Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине в рамках 33-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Болонью». Команды сыграли вничью, счёт – 1:1.



Счёт был открыт во втором тайме. На 55-й минуте отличился нападающий гостей Марко Арнаутович, ему ассистировал Роберто Сориано. На 84-й минуте были удалены два игрока «Болоньи»: прямую красную карточку перед собой увидел защитник Адама Сумаоро и второе предупреждение заработал другой защитник — Гари Медель.



В добавленное ко второму тайму время ответный мяч забил форвард «Ювентуса» Душан Влахович.



После 33 сыгранных туров «Ювентус» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 63 очка. «Болонья» с 38 очками находится на 13-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Милан» (71).