Ваноли объяснил, чего «Спартаку» не хватило для победы в матче с «Рубином»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ с «Рубином». Встреча закончилась со счётом 1:1.



«В первом тайме играли медленно, не хватало скорости, плохо находили Игнатова между линиями. Против «Рубина» тяжело играть. Во втором тайме перешли на игру в четыре защитника, он мне понравился гораздо больше. Но наша проблема — психология и менталитет победителя. Здесь нам нужно ещё очень много работать.



Джикия на позиции левого защитника показал себя хорошо. Мы старались играть флангами, находить нападающих. После перевода Джикии на левый фланг Игнатов мог уходить шире», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (26) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).