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«Осасуна» обыграла «Валенсию» и обошла её в таблице Примеры. Черышев вышел на замену

«Осасуна» обыграла «Валенсию» и обошла её в таблице Примеры. Черышев вышел на замену
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Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Валенсия» принимала «Осасуну». Гости одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 50-й минуте пенальти в ворота «летучих мышей» реализовал нападающий Чими Авила. На 74-й минуте преимущество «Осасуны» удвоил форвард Анте Будимир, голевой пас отдал Рубен Гарсия.

Авила выводит «Осасуну» вперёд:

Гол Будимира:

На той же 74-й минуте на поле появился российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. На 83-й минуте хавбек «летучих мышей» Карлос Солер отыграл один мяч, забив с 11-метрового.

Солер забивает с «точки»:

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После 32 сыгранных туров «Осасуна» располагается на девятом месте в турнирной таблице Примеры, набрав 44 очка. «Валенсия» с 42 очками находится на 10-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», у него 72 очка.

Испания - Примера. 32-й тур
16 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Осасуна
Памплона
0:1 Авила – 50' (пен)   0:2 Будимир – 74'   1:2 Солер – 83' (пен)
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