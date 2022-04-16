Ринат Билялетдинов: «Спартак» в матче с «Рубином» заработал одно очко, а не потерял два

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал ничью команды в матче со «Спартаком» (1:1).
«Ничейная игра. Давление «Спартака» — это ещё не голы. «Рубин» мог и раньше забить. Но всегда так: кто упускает моменты, сожалеет потом. Если брать «Рубин», то во втором тайме им бы мастерства побольше в атакующих действиях. Но самоотверженности у них не отнимешь. «Рубин» не смог организовать давление: это признак не того качества глубины состава, которого хотелось бы.
«Спартак» заработал одно очко или потерял два? Заработал. У них не хватает креатива. Сыграть на подступах к штрафной, проникнуть туда с быстрым ударом — этого «Спартаку» не хватает уже не один год. Эти матчи — как всплески: они не закрывают проблему. Многие атаки «Спартака» читаются. Неспешная манера игры «Спартака» даёт возможность сопернику играть в среднем темпе. И это проблема многих клубов, а решается она наличием в команде индивидуально сильных игроков. Ничья — закономерный результат», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 16 апреля 2022
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