Игнатьев: сейчас настроение у «Рубина» получше, а до этого залетали какие-то глупые голы

Полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев поделился эмоциями от ничейного результата в матче со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

«Сегодня «Спартак» давал нам играть, выбегать в контратаки. Мы один раз воспользовались в первом тайме, а во втором слишком низко сели, отбивались. Потом пропустили гол, счёт закономерный. Сейчас настроение чуть получше, в концовке до этого очень не везло: залетали с рикошетов и ещё какие-то глупые голы.



Тренеры «Рубина» относительно недавно в команде, нужно время, чтобы ребята сыгрались. А так это хорошая команда, классные игроки, надо больше времени.



У нас последние матчи — как матчи жизни. Все настраиваются, даже настраивать не надо. Не думаю о том, вернутся ли легионеры, думаю, как набирать очки и остаться в РПЛ», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Владислав Игнатьев.