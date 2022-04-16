Дюпин: у «Рубина» хорошая команда с молодыми пацанами, которые не боятся играть

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин высказался о ничьей со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

«Очень трудная игра. Хорошо, что хоть очко набрали. Теперь будет полегче. Я орал, пацанов подгонял. Тяжело было до них докричаться, но мы разберём, и дальше не будет таких ошибок. Мы договаривались чуть выше играть, а пацаны почему-то чуть перестраховывались, и у «Спартака» какие-то моменты возникали. Если бы играли, как в первом тайме, то было бы меньше моментов. Даже если мы и самая пострадавшая команда от ухода легионеров, то всё равно у нас есть парни, которые должны их заменить и показывать хорошую игру.

Всё будет хорошо. У нас хорошая команда с множеством молодых талантливых пацанов, которые не боятся играть. Я думаю, результат придёт», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.