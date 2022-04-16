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«Рубин» потроллил Александра Соболева, выложив видео с криками дельфинов

«Рубин» потроллил Александра Соболева, выложив видео с криками дельфинов
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Пресс-служба казанского «Рубина» потроллила нападающего «Спартака» Александра Соболева после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1). Форварду удалось забить гол, который принёс его команде ничью.

В своём телеграм-канале казанцы опубликовали отрывок из флеш-интервью Соболева после игры, в котором заменили речь Александра криками дельфинов, подписав видео: «Говорят, Александр Соболев в послематчевом интервью заявил, что «Спартаку» было тяжело вскрывать, когда десять человек стоят в своей штрафной».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС.

Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (26) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

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