Чистякову разбили нос, Дзюба отправлял поцелуй трибуне. Яркие фото победы «Зенита»

16 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» прошёл матч «Зенит» — «Урал». Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1.



Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.



«Это четвёртый год моего пребывания на посту главного тренера. Только в одном сезоне отрыв был большой, остальные сезоны — плюс-минус был похожий отрыв. Сейчас начинается решающее время для выявления команды, которая наиболее достойна стать чемпионом. Будем стараться оказаться именно ею. А там — как сложится», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.



Лучшие фото с матча «Зенит» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.