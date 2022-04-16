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Чистякову разбили нос, Дзюба отправлял поцелуй трибуне. Яркие фото победы «Зенита»

Чистякову разбили нос, Дзюба отправлял поцелуй трибуне. Яркие фото победы «Зенита»
Артём Дзюба
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16 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» прошёл матч «Зенит» — «Урал». Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Это четвёртый год моего пребывания на посту главного тренера. Только в одном сезоне отрыв был большой, остальные сезоны — плюс-минус был похожий отрыв. Сейчас начинается решающее время для выявления команды, которая наиболее достойна стать чемпионом. Будем стараться оказаться именно ею. А там — как сложится», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Лучшие фото с матча «Зенит» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.

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