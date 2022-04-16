Голы Соболева и Игнатьева — в видеообзоре матча «Спартак» — «Рубин»

Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» принимал «Рубин». Команды сыграли вничью — 1:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 30-й минуте отличился полузащитник гостей Владислав Игнатьев, ему ассистировал Александр Зуев. На 69-й минуте ответный мяч забил нападающий «Спартака» Александр Соболев.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Андрей Губанов (Краснодар). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).
Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (26) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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