Денис Черышев не забивает в чемпионате Испании 54 матча подряд
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не смог отметиться забитым мячом в матче 32-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной» (1:2). Российский футболист продлил свою безголевую серию в чемпионате Испании до 54 матчей. Об этом сообщает Opta Sports в «Телеграме».
В последний раз 31-летний Черышев забивал в чемпионате Испании в сентябре 2019 года в матче с «Атлетиком». В нынешнем сезоне полузащитник в 12 матчах испанской Ла Лиги провёл на поле 453 минуты и отдал две результативные передачи.
Соглашение Черышева с «Валенсией» истекает в конце сезона.
1:2. Солер с пенальти устанавливает окончательный счёт в матче «Валенсия» — «Осасуна»:
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