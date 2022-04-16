Денис Черышев не забивает в чемпионате Испании 54 матча подряд

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не смог отметиться забитым мячом в матче 32-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной» (1:2). Российский футболист продлил свою безголевую серию в чемпионате Испании до 54 матчей. Об этом сообщает Opta Sports в «Телеграме».

В последний раз 31-летний Черышев забивал в чемпионате Испании в сентябре 2019 года в матче с «Атлетиком». В нынешнем сезоне полузащитник в 12 матчах испанской Ла Лиги провёл на поле 453 минуты и отдал две результативные передачи.



Соглашение Черышева с «Валенсией» истекает в конце сезона.

1:2. Солер с пенальти устанавливает окончательный счёт в матче «Валенсия» — «Осасуна»:

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