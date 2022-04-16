«Рубин» установил антирекорд клуба по серии матчей в РПЛ с пропущенными мячами

Казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Спартаком» (1:1) в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Леонида Слуцкого пропускают в 12-й игре чемпионата подряд. Это худшая серия «Рубина» за всю историю выступлений в высшем дивизионе страны. Об этом сообщает Opta Sports в «Телеграме».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Андрей Губанов (Краснодар). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).



Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (26) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).