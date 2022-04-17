Слуцкий отреагировал на видео пресс-службы «Рубина» про форварда «Спартака» Соболева

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на видео пресс-службы команды про нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

«Очень смешно, смешно, да», — сказал Слуцкий в видео, опубликованном в телеграм-канале «Рубина».

Напомним, в пресс-службе казанского клуба отреагировали на слова Соболева, заявившего после матча с «Рубином», что «Спартаку» было тяжело вскрывать оборону, когда десять человек стоят в своей штрафной. Клуб решил переделать аудиодорожку в видео с послематчевым интервью Соболева, заменив её на звуки дельфинов.

В «Спартаке» также не прошли мимо ситуации и опубликовали свой ответ казанскому клубу. На этот выпад отреагировал и «Рубин» словами «Что на самом деле было произнесено, когда группа SMMщиков зашла к Леониду Слуцкому» и видео, где Слуцкий просматривает видео с Соболевым.

Фото: Скриншот с видео из телеграм-канала «Рубина»