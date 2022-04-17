Братья Бакаевы боролись друг с другом, Федун следил с VIP. Фото с «Спартак» — «Рубин»

16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» прошёл матч «Спартак» — «Рубин». Команды сыграли вничью — 1:1.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями от ничьей в матче со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре РПЛ.
«В нашей ситуации вряд ли можем играть первым номером. Решили обороняться средним блоком, выбегать в быстрые атаки. Средний блок не должен переходить в низкий блок. Во втором тайме устали. Не можем делать равноценные замены из-за определённых обстоятельств. Благодарен ребятам, что выстояли, взяли очень важное очко.
У нас многие связки абсолютно несыгранны. «Спартак» заставил нас сесть в оборону, хотя в перерыве говорили, что этого нельзя делать. Справиться с такой парой форвардов, как Николсон и Соболев, не каждый может. Николсон — один из лучших нападающих в нашей лиге. Против него тяжело играть», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Лучшие фото с матча «Спартак» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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