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«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Погба в Серии А

«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Погба в Серии А
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Английский «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику римского «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу в качестве замены для хавбека Поля Погба. Об этом сообщает Il Tempo.

По сведениям источника, 27-летний сербский футболист, вероятно, откажет «Манчестер Юнайтед», если команда не попадёт в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что «Лацио» хочет получить € 80 млн за продажу сербского хавбека. На вырученные деньги «Лацио» желает купить игроков, отвечающих требованиям главного тренера «орлов» Маурицио Сарри.

27-летний Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, перейдя из «Генка». Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 70 млн.

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