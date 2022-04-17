Зинченко: «Реал» — король ЛЧ. «Сити» должен лучше подготовиться, есть шанс на два трофея

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко высказался о предстоящих полуфинальных матчах Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».



«Мы должны подготовиться как можно лучше. «Реал» (Мадрид) — король Лиги чемпионов. Эта команда выиграла много титулов в прошлом. «Реал» — одна из лучших команд мира, но до этой игры нам предстоит ещё много матчей.



С этого момента каждая игра как финал. Мы всё ещё боремся за два трофея и постараемся выиграть оба.



Бензема — один из лучших нападающих мира. То, как он забивает голы, невероятно», — цитирует Зинченко TUDN.



Первая игра в рамках полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 27 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Ответная игра состоится 4 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.