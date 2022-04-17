Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Они недостойны надевать эту футболку». Фанаты «МЮ» провели акцию против игроков команды

«Они недостойны надевать эту футболку». Фанаты «МЮ» провели акцию против игроков команды
Комментарии

Болельщики «Манчестер Юнайтед» за день до матча 33-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (3:2) провели акцию против игроков и руководства клуба, сообщает Daily Mail.

По информации источника, фанаты приехали к воротам тренировочной базы «красных дьяволов» в Каррингтоне с плакатами против владельцев клуба, на которых было написано «Долой Глейзеров», а также против футболистов: «Они недостойны надевать эту футболку».

Отмечается, что у базы клуба собралось около 30 болельщиков. «Манчестер Юнайтед» решил усилить меры безопасности тренировочного комплекса.

«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (74).

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» благодаря хет-трику Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022