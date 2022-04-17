«Они недостойны надевать эту футболку». Фанаты «МЮ» провели акцию против игроков команды

Болельщики «Манчестер Юнайтед» за день до матча 33-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (3:2) провели акцию против игроков и руководства клуба, сообщает Daily Mail.



По информации источника, фанаты приехали к воротам тренировочной базы «красных дьяволов» в Каррингтоне с плакатами против владельцев клуба, на которых было написано «Долой Глейзеров», а также против футболистов: «Они недостойны надевать эту футболку».



Отмечается, что у базы клуба собралось около 30 болельщиков. «Манчестер Юнайтед» решил усилить меры безопасности тренировочного комплекса.



«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (74).