Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду установил рекорд в АПЛ

Криштиану Роналду установил рекорд в АПЛ
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал первым футболистом в возрасте 36+ лет, который забил 15+ голов за сезон в чемпионате Англии, сообщается в «твиттере» WilliamHill.

Напомним, в матче 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» со счётом 3:2. В этой встрече Роналду оформил хет-трик.

Ранее сообщалось, что португалец забивает минимум 20 мячей на клубном уровне в 16 сезонах подряд.

Роналду защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги португалец сыграл в 25 матчах, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи.

После 32 туров «Манчестер Юнайтед» находится на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 54 очка.

Роналду взбесил всего один слух? Выдал хет-трик с голом со штрафного, но «МЮ» устроил цирк Роналду взбесил всего один слух? Выдал хет-трик с голом со штрафного, но «МЮ» устроил цирк
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022