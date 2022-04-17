Криштиану Роналду установил рекорд в АПЛ
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал первым футболистом в возрасте 36+ лет, который забил 15+ голов за сезон в чемпионате Англии, сообщается в «твиттере» WilliamHill.
Напомним, в матче 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» со счётом 3:2. В этой встрече Роналду оформил хет-трик.
Ранее сообщалось, что португалец забивает минимум 20 мячей на клубном уровне в 16 сезонах подряд.
Роналду защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги португалец сыграл в 25 матчах, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи.
После 32 туров «Манчестер Юнайтед» находится на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 54 очка.
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