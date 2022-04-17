Аллегри: «Ювентус» должен делать маленькие шажки, чтобы сохранить 4-е место в Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с «Болоньей» (1:1) в матче 33-го тура Серии А.
«Сегодня, к счастью, мы сумели сравнять счёт в матче, в котором ситуация становилась очень трудной. Первый тайм получился слабым, но у нас были хорошие моменты. После 0:1 мы попали в штангу, много били по воротам. Проблема только в том, что мы в последнее время постоянно пропускаем. Нам нужно прибавлять в этом. Но в начале сезона такой матч мы бы проиграли, так что давайте считать, что стакан наполовину полон. Мы должны делать маленькие шажки, чтобы сохранить четвёртое место», — цитирует Аллегри TuttoJuve со ссылкой на DAZN.
После 33 сыгранных туров «Ювентус» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 63 очка. «Болонья» с 38 очками находится на 13-й строчке в таблице.
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