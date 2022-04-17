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Карло Анчелотти высказался о критике в адрес игры «Реала»

Карло Анчелотти высказался о критике в адрес игры «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о тех, кто критикует стиль игры команды.

«У нас есть очень важные цели. Сейчас мы сосредоточены на них. Меня не волнуют разговоры о том, плохо мы играем или хорошо. Главное, чтобы команда могла бороться за трофеи. Мы сконцентрированы на этом. Говорят, что большинство наших голов забивает Бензема, и это правда, но это лишь одно из правдивых утверждений.

Что значит хорошо играть? У каждого своё мнение. Я считаю хорошей игру, в которой команда справляется и с мячом, и без мяча. Если вы хорошо, то это не означает, что ваша игра в порядке, ведь вы можете не уметь действовать с мячом, а также наоборот. Хорошая игра – это умение делать обе эти вещи одновременно», — цитирует Анчелотти Marca.

После 31-го матча «Реал» занимает первое место в испанском чемпионате. На счету команды 72 очка. Также «сливочные» продолжают борьбу в ЛЧ. «Реал» вышел в полуфинал турнира, в котором сыграет с «Манчестер Сити».

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