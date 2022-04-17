Карло Анчелотти высказался о критике в адрес игры «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о тех, кто критикует стиль игры команды.
«У нас есть очень важные цели. Сейчас мы сосредоточены на них. Меня не волнуют разговоры о том, плохо мы играем или хорошо. Главное, чтобы команда могла бороться за трофеи. Мы сконцентрированы на этом. Говорят, что большинство наших голов забивает Бензема, и это правда, но это лишь одно из правдивых утверждений.
Что значит хорошо играть? У каждого своё мнение. Я считаю хорошей игру, в которой команда справляется и с мячом, и без мяча. Если вы хорошо, то это не означает, что ваша игра в порядке, ведь вы можете не уметь действовать с мячом, а также наоборот. Хорошая игра – это умение делать обе эти вещи одновременно», — цитирует Анчелотти Marca.
После 31-го матча «Реал» занимает первое место в испанском чемпионате. На счету команды 72 очка. Также «сливочные» продолжают борьбу в ЛЧ. «Реал» вышел в полуфинал турнира, в котором сыграет с «Манчестер Сити».
Смотри Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 17 апреля 2022
-
03:24
-
03:19
-
03:00
-
03:00
-
02:38
-
02:32
-
02:00
-
01:47
-
01:23
-
01:17
-
00:48
-
00:26
-
00:12
-
00:11
-
00:02
- 16 апреля 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:23
-
23:20
-
23:13
-
23:11
-
23:06
-
23:02
-
23:00
-
22:47
-
22:46
-
22:42
-
22:33
-
22:32
-
22:24
-
22:20
-
22:20
-
22:18
-
22:12
-
22:09