Дель Пьеро впервые за долгое время посетил матч «Ювентуса»

Экс-форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро впервые с 2012 года побывал на «Альянц Стэдиум» на матче «Ювентуса» и «Болоньи» в рамках 33-го тура Серии А, который проходил вчера, 16 апреля, и завершился ничьей (1:1), сообщает Footbal Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.



Бывший игрок сборной Италии не посещал стадион в Турине после своего ухода из клуба в 2012 году, когда болельщики аплодировали ему стоя. Несмотря на свою преданность «бьянконери», тогда Дель Пьеро не удалось продлить контракт с итальянским грандом.

Алессандро Дель Пьеро выступал за «Ювентус» с 1993 по 2012 годы и по сей день является лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 289 голов, а также лидером по количеству проведённых матчей за «Ювентус».