Иммобиле забил 25+ голов за сезон в Серии А в 3-й раз, такое удавалось лишь двум игрокам
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле в третий раз за карьеру забил 25 мячей за сезон в чемпионате Италии. Такое достижение ранее покорялось лишь двум футболистам, а именно Гуннару Нордалю и Иштвану Ньершу, сообщается в «твиттере» Opta.
Итальянец отличился голом в домашней игре «Лацио» с «Торино» вчера, 16 апреля. Встреча проходила в рамках 33-го тура Серии А и завершилась ничьей (1:1).
В настоящее время Чиро Иммобиле возглавляет гонку бомбардиров национального чемпионата, имея в активе 25 забитых мячей.
Иммобиле стал игроком «Лацио» 27 июля 2016 года, перейдя в римский клуб из «Торино». Ранее футболист выступал за «Боруссию» Дортмунд, «Севилью» и другие клубы.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Чиро Иммобиле в € 30 млн.
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