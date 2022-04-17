Клаудиньо о кубковом матче с «Аланией»: «Зениту» важно выиграть золотой дубль

«Да, это другое соревнование, но оно имеет для нас такое же значение, как и внутренний чемпионат. Нам важно взять два трофея в этом сезоне, так что мы подготовимся как следует и в среду с матче с «Аланией» покажем всё, на что способны», — заявил в интервью пресс-службе клуба Клаудиньо после матча с «Уралом».

«Зенит» в 25 туре РПЛ у себя на поле обыграл «Урал» со счётом 3:1. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 55 очков в 25 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, опережая ближайшего преследователя московское «Динамо» на три очка.



В среду, 20 апреля, в рамках 1/4 финала Кубка России «Зенит» Санкт-Петербург на выезде сыграет с владикавказской «Аланией». Матч начнётся в 17:00 мск.