Андреа Пирло может возглавить «Брагу»
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Бывший полузащитник и наставник «Ювентуса» Андреа Пирло может продолжить тренерскую карьеру в Португалии. В услугах 42-летнего итальянского специалиста заинтересована «Брага», информирует A Bola.
Согласно сведениям источника, «Брага» намерена предложить Пирло контракт по окончании сезона-2021/2022.
Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Пирло заинтересована команда, занимающая последнее место в Серии А — «Салернитана». В этом году Андреа уже отклонил предложения «Дженоа» и сборной Польши. Пирло находится без работы с мая 2021 года, когда покинул «Ювентус». Специалист тренировал команду с августа 2020 года.
«Брага» набрала 55 очков в 29 матчах чемпионата Португалии и занимает четвёртое место в турнирной таблице.
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