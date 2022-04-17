Андреа Пирло может возглавить «Брагу»

Бывший полузащитник и наставник «Ювентуса» Андреа Пирло может продолжить тренерскую карьеру в Португалии. В услугах 42-летнего итальянского специалиста заинтересована «Брага», информирует A Bola.

Согласно сведениям источника, «Брага» намерена предложить Пирло контракт по окончании сезона-2021/2022.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Пирло заинтересована команда, занимающая последнее место в Серии А — «Салернитана». В этом году Андреа уже отклонил предложения «Дженоа» и сборной Польши. Пирло находится без работы с мая 2021 года, когда покинул «Ювентус». Специалист тренировал команду с августа 2020 года.

«Брага» набрала 55 очков в 29 матчах чемпионата Португалии и занимает четвёртое место в турнирной таблице.