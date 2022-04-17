Гвардиола защитил вратаря Стеффена после ошибки в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола защитил вратаря своей команды Зака Стеффена после ошибки, которая привела к голу в полуфинальном матче Кубка Англии с «Ливерпулем».
«Я не разговаривал с Заком после игры. Это был несчастный случай, но он произошёл только из-за того, что именно так мы играем в футбол. Это был несчастный случай, такое случается.
Эдерсон тоже был близок к подобному в последней игре. Конечно, нужно наблюдать, часто ли это случается, но мы используем нашего вратаря, чтобы ставить наших соперников в сложные ситуации. Я убеждён, что Зак не хотел этого делать. Иногда нападающие промахиваются в дуэлях с вратарём, в других случаях вратарь совершает ошибку.
Заслужил ли Стеффен право продолжать играть в кубковых турнирах? Да, конечно. После ошибки он провёл хорошую игру. Он делал хорошие сейвы и остаётся исключительным вратарём», — приводит слова Гвардиолы Marca.
- 17 апреля 2022
-
10:07
-
09:53
-
09:49
-
09:40
-
09:38
-
09:29
-
09:22
-
09:17
-
08:54
-
08:23
-
06:26
-
05:58
-
05:31
-
04:27
-
03:24
-
03:19
-
03:00
-
03:00
-
02:38
-
02:32
-
02:00
-
01:47
-
01:23
-
01:17
-
00:48
-
00:26
-
00:12
-
00:11
-
00:02
- 16 апреля 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:23
-
23:20
-
23:13
-
23:11