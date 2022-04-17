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Гвардиола защитил вратаря Стеффена после ошибки в матче с «Ливерпулем»

Гвардиола защитил вратаря Стеффена после ошибки в матче с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола защитил вратаря своей команды Зака Стеффена после ошибки, которая привела к голу в полуфинальном матче Кубка Англии с «Ливерпулем».

«Я не разговаривал с Заком после игры. Это был несчастный случай, но он произошёл только из-за того, что именно так мы играем в футбол. Это был несчастный случай, такое случается.

Эдерсон тоже был близок к подобному в последней игре. Конечно, нужно наблюдать, часто ли это случается, но мы используем нашего вратаря, чтобы ставить наших соперников в сложные ситуации. Я убеждён, что Зак не хотел этого делать. Иногда нападающие промахиваются в дуэлях с вратарём, в других случаях вратарь совершает ошибку.

Заслужил ли Стеффен право продолжать играть в кубковых турнирах? Да, конечно. После ошибки он провёл хорошую игру. Он делал хорошие сейвы и остаётся исключительным вратарём», — приводит слова Гвардиолы Marca.

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