«Пацаны, спасибо!» Ребров обратился к болельщикам «Спартака» после матча с «Рубином»

Координатор и бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров обратился к болельщикам красно-белых после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

«Пацаны, спасибо, что гнали нас вперёд до последней секунды игры! Впереди дерби», — написал Ребров в своём телеграм-канале.

Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (26) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

В следующем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.