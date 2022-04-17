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«Арсенал» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Арсенал» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 17 апреля, состоится матч «Арсенал» — «Ростов». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Ростов».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Максим Ковалёв (Реутов) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).

«Ростов» набрал 28 очков в 24 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

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