«Крылья Советов» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 17 апреля, состоится матч «Крылья Советов» — «Краснодар». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Краснодар».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Кирилл Силантьев (Самара).
«Краснодар» набрал 39 очков в 23 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Самарские «Крылья Советов» (35) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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