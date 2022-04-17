Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нижний Новгород» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» — «Эспаньол»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15

«Атлетико» — «Эспаньол»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15
Комментарии

Сегодня, 17 апреля, состоится матч «Атлетико» — «Эспаньол». Встреча 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Эспаньол».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. Помогать ему будут ассистенты Гвадалупе Поррас Аюсо и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. В роли резервного рефери выступит Альберто Гомес Ламейро.

Мадридский «Атлетико» набрал 57 очков в 31 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эспаньол» (39) — на 11-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (72).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022