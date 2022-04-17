Тальби: «Рубин» мог побеждать «Спартак»

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 со «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

«Это была тяжёлая игра. Думаю, мы довольно хорошо справились и начали матч тоже хорошо. Мы могли выиграть, но «Спартак» во втором тайме усилил прессинг.

Дальше, после 1:1, я думаю, мы выглядели лучше. У нас были моменты, но теперь мы вынесем урок из этого матча и будем стараться выиграть следующие.

Неудачная серия «Рубина» в РПЛ? Это была непростая ситуация. К тому же у нас ушли многие игроки, и сейчас мы строим новую команду. Считаю, что мы становимся всё сильнее и сильнее. Уверен, что мы выиграем следующий матч и будем лучше!



Сфокусирован на концовке сезона. У нас впереди важные матчи, задачи: кубок, нам нужно остаться в РПЛ», — приводит слова Тальби «Спорт-экспресс».

Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (26) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).