Рангник отреагировал на свист фанатов «Манчестер Юнайтед» в адрес Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал поведение болельщиков, освиставших полузащитника манкунианцев Поля Погба во время матча 33-го тура чемпионата Англии с «Норвич Сити» (3:2).



«Честно говоря, я сам не слышал свист, но мы говорили об этом в раздевалке с моими ассистентами. У нас замечательные болельщики, правда. Поддержка на стадионе была великолепной, лучше и быть не могло.



Я могу понять, что фанаты расстроены и разочарованы, как и мы. Но не думаю, что следует перекладывать ответственность на одного игрока. Это коллективная ответственность. Я всегда буду защищать своих футболистов», — приводит слова Рангника Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич Сити» (21) — на последнем, 20-м месте.