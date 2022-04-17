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Рангник отреагировал на свист фанатов «Манчестер Юнайтед» в адрес Погба

Рангник отреагировал на свист фанатов «Манчестер Юнайтед» в адрес Погба
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал поведение болельщиков, освиставших полузащитника манкунианцев Поля Погба во время матча 33-го тура чемпионата Англии с «Норвич Сити» (3:2).

«Честно говоря, я сам не слышал свист, но мы говорили об этом в раздевалке с моими ассистентами. У нас замечательные болельщики, правда. Поддержка на стадионе была великолепной, лучше и быть не могло.

Я могу понять, что фанаты расстроены и разочарованы, как и мы. Но не думаю, что следует перекладывать ответственность на одного игрока. Это коллективная ответственность. Я всегда буду защищать своих футболистов», — приводит слова Рангника Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич Сити» (21) — на последнем, 20-м месте.

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