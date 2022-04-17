Промес: очень хочу восстановиться к дерби с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес назвал желаемые сроки своего восстановления после повреждения. Напомним, нидерландец пропустил матчи 24-го и 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Арсеналом» (3:0) и «Рубином» (1:1) соответственно из-за мышечного дискомфорта.

«Когда я вернусь на поле? Не знаю точно. Очень хочу сыграть в дерби с ЦСКА. Сделаю всё, чтобы успеть восстановиться к среде», — приводит слова Квинси Промеса «Спорт-экспресс».

В следующем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).