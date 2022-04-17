Аршавин объяснил, почему «Зенит» решил отдать Щетинина в аренду «Ростову»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о переходе полузащитника Кирилла Щетинина на правах аренды в «Ростов».

«Мы могли его оставить в «Зените-2», но решили, что для развития Кирилла стоит попробовать уровень РПЛ, да и сам он хотел попробовать себя в «Ростове», поэтому пошли ему навстречу. Если всё сложится, Кирилл по-настоящему закрепится на уровне РПЛ и сможет расти дальше, поэтому в конкретном случае мы свою функцию выполнили: академия помогла игроку забраться на самый верх», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, Щетинин перешёл в «Ростов» из «Зенита» на правах аренды в прошлое летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 2 гола.