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Рашфорд — третий самый молодой игрок с 300 матчами за «Манчестер Юнайтед»

Рашфорд — третий самый молодой игрок с 300 матчами за «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд провёл 300-й матч в футболке английского клуба. В матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Норвичем» (3:2) английский форвард появился на поле на 74-й минуте. Рашфорд стал третьим самым молодым футболистом в истории «Манчестер Юнайтед», который сыграл 300 матчей. Об этом сообщает Opta.

Англичанин достиг этого показателя в возрасте 24 лет и 167 дней. Только Джордж Бест — 23 года 149 дней и Райан Гиггз — 24 года 22 дня провели 300 игр за клуб в более молодом возрасте.

В этом сезоне Маркус Рашфорд провёл за «Манчестер Юнайтед» 24 матча во всех турнирах. Он сумел забить 5 голов и сделать 2 результативные передачи. Также в текущем сезоне Рашфорд сыграл в трёх матчах за сборную Англии и забил два гола.

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