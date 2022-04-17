Агент: Ваноли планирует остаться в «Спартаке» на следующий сезон

Итальянский футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, заявил, что его подопечный не планирует уходить из московского клуба в летнее межсезонье.

«Паоло всё устраивает в «Спартаке». Он планирует остаться в команде и в следующем сезоне», — приводит слова Д'Амико «РБ Спорт».

Напомним, ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из международных соревнований. Таким образом, «Спартак» лишился возможности выступить в 1/8 финала Лиги Европы. Ситуация с допуском российских клубов в еврокубки следующего сезона остаётся неопределённой.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 31 очко в 25 матчах. Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года.