Агент: Ваноли планирует остаться в «Спартаке» на следующий сезон

Итальянский футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, заявил, что его подопечный не планирует уходить из московского клуба в летнее межсезонье.
«Паоло всё устраивает в «Спартаке». Он планирует остаться в команде и в следующем сезоне», — приводит слова Д'Амико «РБ Спорт».
Напомним, ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из международных соревнований. Таким образом, «Спартак» лишился возможности выступить в 1/8 финала Лиги Европы. Ситуация с допуском российских клубов в еврокубки следующего сезона остаётся неопределённой.
«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 31 очко в 25 матчах. Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года.
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