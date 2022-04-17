Экс-селекционер «Зенита»: переход Щетинина в «Ростов» сыграл на руку всем

Бывший селекционер «Зенита» Армен Маргарян, ныне занимающий пост руководителя агентства TopScout, поделился мнением о прогрессе полузащитника Кирилла Щетинина, права на которого принадлежат санкт-петербургскому клубу, в «Ростове».



«По моим ощущениям, переход из «Зенита» в «Ростов» сыграл на руку всем. Сейчас футболист получает практику в РПЛ. «Ростов» взял бесплатно игрока. А «Зенит» теперь может поднять его уровень. Всё-таки любой молодой игрок нестабилен, ему нужно набираться опыта. И, возможно, когда-нибудь он сможет вернуться в «Зенит» уже с нужным бэкграундом.



Кирилл прибавляет с каждым матчем: игра с «Локомотивом» — тому подтверждение. Понятно, что это был принципиальный соперник, поэтому он как электровеник носился по всему полю. При этом он был действительно важным элементом команды – его искали партнёры, обыгрывались с ним, он участвовал в атаках. Думаю, он принял требования Карпина и уже соответствует им. И базовый набор качеств позволит ему продолжать прогрессировать. Через какое-то время, надеюсь, мы увидим прогресс. Он может сыграть и в центре, и с флангов без потери качества. Это действительно универсальный игрок», — сказал Маргарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.