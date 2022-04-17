Бийол: ЦСКА должен сделать всё, чтобы обыграть «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол подчеркнул важность предстоящего матча со «Спартаком».

«Сейчас очень обидно, что упустили победу над «Уфой». Но теперь надо смотреть на «Спартак» — это очень важная игра для нас. ЦСКА должен сделать всё, чтобы выиграть в этом матче», — сказал Бийол в видео на клубном RuTube-канале ЦСКА.

В следующем матче ЦСКА предстоит встретиться со «Спартаком» в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. ЦСКА (44) – на третьем месте в таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).