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Бийол: ЦСКА должен сделать всё, чтобы обыграть «Спартак»

Бийол: ЦСКА должен сделать всё, чтобы обыграть «Спартак»
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Полузащитник ЦСКА Яка Бийол подчеркнул важность предстоящего матча со «Спартаком».

«Сейчас очень обидно, что упустили победу над «Уфой». Но теперь надо смотреть на «Спартак» — это очень важная игра для нас. ЦСКА должен сделать всё, чтобы выиграть в этом матче», — сказал Бийол в видео на клубном RuTube-канале ЦСКА.

В следующем матче ЦСКА предстоит встретиться со «Спартаком» в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

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Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. ЦСКА (44) – на третьем месте в таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

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