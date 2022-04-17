Тухель: Лукаку должен сделать то, что сделал Вернер

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, на что стоит обратить внимание нападающему лондонцев Ромелу Лукаку.



«То, что сделал Тимо Вернер, — это именно то, что должен сделать Лукаку. Нужно подождать, набраться терпения, усердно работать и ставить команду на первое место. Он должен быть готов помочь команде, потому что может это сделать за считаные секунды.



Сейчас Вернер сделал так, что мне трудно не выпускать его на поле. Я впечатлён, он был очень хорош в последних двух матчах. Он показал, на что способен. Все думают, что это мы, тренеры, выбираем состав, и, конечно же, так оно и есть. Но, в конце концов, это игроки заботятся о том, чтобы у тренеров не было шансов оставить их в запасе. Они делают это при помощи своей работы на тренировках и в матчах», — приводит слова Тухеля Goal.com.