«Арсенал» — «Ростов»: составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Ростова» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Ростов».
«Арсенал» Тула: Левашов, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачёв, Гулиев, Э. Кангва, Костадинов, Кайнов, Деспотович.
Запасные: Коченков, Шамов, Кулешин, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.
«Ростов»: Песьяков, Калинин, Лангович, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Дьячков, Терентьев, Поярков, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев, Соу.
«Ростов» набрал 28 очков в 24 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
- 17 апреля 2022
-
13:07
-
13:01
-
12:48
-
12:32
-
12:19
-
12:19
-
12:14
-
12:04
-
11:51
-
11:49
-
11:44
-
11:32
-
11:25
-
11:24
-
11:22
-
11:17
-
11:00
-
10:50
-
10:44
-
10:36
-
10:32
-
10:25
-
10:16
-
10:07
-
09:53
-
09:49
-
09:40
-
09:38
-
09:29
-
09:22
-
09:17
-
08:54
-
08:23
-
06:26
-
05:58