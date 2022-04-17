«Арсенал» — «Ростов»: составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Ростова» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Ростов».



«Арсенал» Тула: Левашов, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачёв, Гулиев, Э. Кангва, Костадинов, Кайнов, Деспотович.



Запасные: Коченков, Шамов, Кулешин, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.



«Ростов»: Песьяков, Калинин, Лангович, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.



Запасные: Бабурин, Дьячков, Терентьев, Поярков, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев, Соу.



«Ростов» набрал 28 очков в 24 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).