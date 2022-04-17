Африканский рефери после VAR назначил пенальти за игру рукой, которой не было

Вчера, 16 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов КАФ между «Аль-Ахли» (Египет) и «Раджа Касабланка» (Марокко) (2:1). Главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота марокканской команды после просмотра VAR на предмет игры рукой защитника гостей.

Мяч отскочил от бедра игрока «Раджа Касабланка» и не коснулся руки. Однако рефери матча Жан Жак Ндала из ДР Конго после просмотра видеоповтора увидел игру рукой и назначил пенальти.

«Аль-Ахли» реализовал пенальти и смог победить в матче со счётом 2:1. В середине второго тайма у «Раджа Касабланки» случилось ещё и удаление. Защитник Маруан Хадуди вынес мяч рукой из пустых ворот, и «Аль-Ахли» получил право на ещё один пенальти. Но в этот раз египетская команда забить не смогла.