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Кан — о Боатенге и Алабе: «Бавария» потеряла двух прекрасных игроков, но стала стабильнее

Кан — о Боатенге и Алабе: «Бавария» потеряла двух прекрасных игроков, но стала стабильнее
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Председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался об изменениях в обороне мюнхенского клуба.

«Мне очень нравится Давид Алаба, в том числе как человек. Это относится и к Жерому Боатенгу. Конечно, мы потеряли двух прекрасных футболистов и лидеров, но огромное количество пропущенных мячей в прошлом сезоне было проблемой. Сейчас мы стали более стабильными и гибкими», — приводит слова Кана Sport1.de.

Мюнхенская «Бавария» в 29 матчах набрала 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «Бавария» — действующий чемпион Германии. Сегодня, 17 апреля, мюнхенская «Бавария» сыграет с «Арминией» в матче 30-го тура чемпионата Германии. Начало встречи — в 16:30 мск.

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