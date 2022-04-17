«Стены дыма, бычки кругом, дышать невозможно». Журавель — о проблеме стадиона «Спартака»

Спортивный журналист и комментатор Тимур Журавель рассказал о проблеме курения в туалетах домашнего стадиона «Спартака».
«Извините за подробности, но сегодня я зашёл в туалет на домашнем стадионе «Спартака»…
Вообще, когда день со множеством интересных матчей, я не особенно люблю оказываться на стадионе и выпадать тем самым из активного телепросмотра. Но на «Спартаке» в пресс-центре я всё-таки зацепил первый тайм «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» и в хорошем настроении погрузился в наши эфирные активности.
И вот по ходу второго тайма был визит, ещё раз извините, в уборную. У двери туалета плакат с надписями «Дома не курят» и «Зона свободная от курения», а за дверью — просто стена дыма. Дышать невозможно, люди в открытую курят, бычки кругом. И ни одного работника стадиона, кто бы следил за объявленным запретом на курение.
Понятно, что у «Спартака» хватает забот и без задымленных туалетов. Но, по-моему, эта проблема тоже требует решения. В этот дымовой туалет ещё и дети ходят.
ФК «Спартак», обещайте, пожалуйста, как только вы сохраните прописку в РПЛ, вы займётесь этим вопросом», — написал Журавель в своём телеграм-канале.
- 17 апреля 2022
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