Николсон: я влюбился в «Спартак» и не собираюсь покидать этот клуб!

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон признался в любви к клубу и заявил о намерении остаться в стане красно-белых.
«Есть ли у меня мысли, чтобы уехать из России сейчас? Я остаюсь в Москве играть за этот клуб. Я влюбился в «Спартак» и не собираюсь покидать этот клуб!» — приводит слова Николсона «Спорт-экспресс».
Напомним, предыдущим клубом Николсона был бельгийский «Шарлеруа», за который он выступал с лета 2019 года. В нынешнем сезоне Шамар принял участие в 18 матчах за «Шарлеруа» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. За «Спартак» он успел провести 8 матчей, забить 6 голов и отдать одну результативную передачу.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шамара в € 6,5 млн. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 мячей.
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