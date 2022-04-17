«Шахтёр» может получить € 6 млн за Фернандо, который близок к переходу в «Зальцбург»

Нападающий донецкого «Шахтёра» Фернандо Педро близок к переходу в «РБ Зальцбург». Австрийский клуб готов выложить за игрока € 3 млн, информирует журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее источник сообщал, что сделка находится на завершающей стадии. Фернандо перейдёт в «РБ Зальцбург» 1 июля. В австрийском клубе бразилец заменит Карима Адейеми, в услугах которого заинтересована дортмундская «Боруссия» и ряд других клубов.
Фернандо Педро перешёл в «Шахтёр» в 2018 году. В 2019 год он уходил в аренду в «Спортинг» и вернулся в донецкий клуб зимой 2020 года. Его контракт с «Шахтёром» рассчитан до 2024 года.
На данный момент интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в € 3 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.
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