Тьяго Алькантара восхитился игрой Садио Мане в матче Кубка Англии с «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара поделился мнением об игре нападающего Садио Мане в матче 1/2 финала Кубка Англии сезона-2021/2022 с «Манчестер Сити» (3:2). Напомним, сенегальский футболист оформил дубль в этой встрече.
«Мане — настоящий боец, он очень техничен. Он знает, как применять свои навыки и помогать команде. Он был невероятен», — приводит слова Алькантары пресс-служба «Ливерпуля».
«Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии, а «Манчестер Сити» завершил участие в турнире. В другом полуфинале Кубка Англии сыграют лондонские клубы «Челси» и «Кристал Пэлас». Встреча команд состоится сегодня, 17 апреля. Действующий обладатель Кубка Англии — «Лестер Сити». Самым титулованным клубом является «Арсенал» (14).
Новость по темеКлопп: Мане провёл невероятный матч с «Манчестер Сити»
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