Грилиш: решения Гвардиолы в матче с «Ливерпулем» были незначительны и слишком запоздали

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (2:3).



«Просто зайдите в нашу раздевалку и посмотрите, сколько талантливых и опытных игроков там находится. Вряд ли в АПЛ есть ещё одна такая же раздевалка. Наши выступления в турнирах, наше положение в таблице — всё это говорит само за себя. Нам просто нужно взять себя в руки, снова идти вперёд. Надеюсь, к концу сезона мы добьёмся победы в АПЛ и Лиге чемпионов.



Я не собираюсь сидеть и извиняться за то, что мы не прошли дальше. Мы не включились в борьбу сразу, в этом всё дело. Первый тайм получился не таким, как мы хотели. После перерыва Гвардиола сделал несколько замен, но его решения, на мой взгляд, были незначительны и слишком запоздали», — приводит слова Грилиша Goal.com.

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