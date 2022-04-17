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«Ахмат» попросил перенести матч 27-го тура с ЦСКА на 30 апреля из-за окончания Рамадана

«Ахмат» попросил перенести матч 27-го тура с ЦСКА на 30 апреля из-за окончания Рамадана
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«Ахмат» обратился к ЦСКА с просьбой перенести матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с 1 мая на 30 апреля. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Грозненский клуб попросил перенести игру из-за того, что матч выпадает на конец празднования месяца Рамадан», — добавил источник «Чемпионата».

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ахмат» — ЦСКА запланирован на 1 мая. Встреча должна состояться на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Московский ЦСКА в 25 матчах набрал 44 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. «Ахмат» (32) — на 8-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (55).

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