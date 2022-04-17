«Ахмат» попросил перенести матч 27-го тура с ЦСКА на 30 апреля из-за окончания Рамадана
Поделиться
«Ахмат» обратился к ЦСКА с просьбой перенести матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с 1 мая на 30 апреля. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Грозненский клуб попросил перенести игру из-за того, что матч выпадает на конец празднования месяца Рамадан», — добавил источник «Чемпионата».
Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ахмат» — ЦСКА запланирован на 1 мая. Встреча должна состояться на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Московский ЦСКА в 25 матчах набрал 44 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. «Ахмат» (32) — на 8-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (55).
Комментарии
- 17 апреля 2022
-
16:00
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:52
-
15:45
-
15:45
-
15:37
-
15:19
-
15:16
-
15:08
-
14:56
-
14:55
-
14:54
-
14:35
-
14:29
-
14:27
-
14:15
-
14:05
-
13:58
-
13:58
-
13:45
-
13:41
-
13:40
-
13:31
-
13:30
-
13:21
-
13:18
-
13:15
-
13:07
-
13:01
-
12:48
-
12:32
-
12:19
-
12:19
Партнерский контент