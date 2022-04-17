«Сочи» — «Локомотив»: стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ

Сегодня, 17 апреля, состоится матч «Сочи» — «Локомотив». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Команды объявили стартовые состав на матч:
«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Родриго, Макарчук, Прохин, Дркушич, Нобоа, Цаллагов, Юсупов, Ангбан, Кассьерра.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Мампасси, Едвай, Бабкин, Карпукас, Марадишвили, Керк, Кухта, Изидор.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Рашид Абусуев и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).
«Сочи» набрал 42 очка в 24 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (37) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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